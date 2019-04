Three quarterbacks were taken in the first round of the 2019 NFL Draft. Just not quite in the order everyone expected. Sure, Kyler Murray went first overall as expected to the Arizona Cardinals. Then the New York Giants shocked everyone by taking Duke’s Daniel Jones at No. 6. Washington ended Dwayne Haskins’ free fall, taking the Ohio State product at No. 15.

But the quarterback who missed out on the first round was Drew Lock of Missouri. Going into the second day of the draft, where Lock lands is the most intriguing storyline. But he’s not the best player available.

The second day of the draft will also feature plenty of offensive linemen, wide receivers and cornerbacks. Several of them, in fact, were considered first-round players by many.

The top player left is Washington cornerback Byron Murphy. Don’t expect him to last long in the second round.

Here are the best players available at the start of the second round of the 2019 NFL Draft:

17. Byron Murphy, CB, Washington

19. Cody Ford, OT, Oklahoma

22. Jawaan Taylor, OT, Florida

24. D.K. Metcalf, WR, Ole Miss

25. Greedy Williams, CB, LSU

27. Dalton Risner, OL, Kansas State

30. Nasir Adderley, S, Delaware

31. Hakeem Butler, WR, Iowa State

35. Irv Smith Jr., TE, Alabama

36. Deebo Samuel, WR, South Carolina

38. Dre’Mont Jones, DT. Ohio State

39. Deionte Thompson, S, Alabama

40. A.J. Brown, WR, Ole Miss

41. Rock Ya-Sin, CB, Temple

42. Chauncey Gardner-Johnson, S/CB, Florida

43. Kelvin Harmon, WR, North Carolina State

44. Erik McCoy, C, Texas A&M

45. Greg Little, OT, Ole Miss

46. Juan Thornhill, S, Virginia

47. Mack Wilson, LB, Alabama

48. Drew Lock, QB, Missouri

49. Jachai Polite, OLB/DE, Florida

50. Jaylon Ferguson, DE, Louisiana Tech

51. Zach Allen, DE, Boston College

52. David Montgomery, RB, Iowa State

53. Parris Campbell, WR, Ohio State

54. Amani Hooker, S, Iowa

55. Chase Winovich, Edge, Michigan

56. Yodny Cajuste, OT, West Virginia

57. Devin Singletary, RB, Florida Atlantic

58. Sean Bunting, CB, Central Michigan

59. Damien Harris, RB, Alabama

60. Jace Sternberger, TE, Texas A&M

61. Elgton Jenkins, C, Mississippi State

64. Terry McLaurin, WR, Ohio State

65. Taylor Rapp, S, Washington

67. Justin Layne, CB, Michigan State

68. Julian Love, CB, Notre Dame

69. Dawson Knox, TE, Ole Miss

70. Khalen Saunders, DT, Western Illinois

71. Darrell Henderson, RB, Memphis

72. D’Andre Walker, Edge, Georgia

74. Amani Oruwariye, CB, Penn State

75. Gerald Willis, DT, Miami

76. Trayvon Mullen, CB, Clemson

77. Miles Sanders, RB, Penn State

78. Kaden Smith, TE, Stanford

79. Max Scharping, OT, Northern Illinois

80. Joejuan Williams, CB, Vanderbilt

81. David Long, CB, Michigan

82. Isaiah Buggs, DL, Alabama

83. Oshane Ximines, Edge, Old Dominion

84. Connor McGovern, G, Penn State

85. Andy Isabella, WR, Massachusetts

86. Christian Miller, Edge, Alabama

87. Michael Deiter, G, Wisconsin

88. Will Grier, QB, West Virginia

89. Riley Ridley, WR, Georgia

90. Anthony Nelson, DE, Iowa

91. Preston Williams, WR, Colorado State

92. Trayveon Williams, RB, Texas A&M

94. Jahlani Tavai, LB, Hawaii

95. Jamel Dean, CB, Auburn

96. Trysten Hill, DT, Central Florida

97. JJ Arcega-Whiteside, WR, Stanford

98. Te’Von Coney, LB, Notre Dame

99. Renell Wren, DT, Arizona State

100. Jamal Davis, Edge, Akron

101. Dru Samia, G, Oklahoma

102. Vosean Joseph, LB, Florida

103. Saivion Smith, CB, Alabama

104. Miles Boykin, WR, Notre Dame

105. Ryan Finley, QB, North Carolina State

106. Germaine Pratt, LB, North Carolina State

107. Malik Gant, S, Marshall

108. Jalen Hurd, WR, Baylor

109. Mecole Hardman, WR, Georgia

110. Benny Snell Jr., RB, Kentucky

111. Lonnie Johnson, CB, Kentucky

112. Blake Cashman, LB, Minnesota

113. Daniel Wise, DT, Kansas

114. Josh Oliver, TE, San Jose State

115. Bobby Evans, OT, Oklahoma

116. Isaiah Johnson, CB, Houston

117. Myles Gaskin, RB, Washington

118. Hunter Renfrow, WR, Clemson

119. Daylon Mack, DT, Texas A&M

120. David Sills, WR, West Virginia

121. Rodney Anderson, RB, Oklahoma

122. Maxx Crosby, Edge, Eastern Michigan

123. Darius Slayton, WR, Auburn

124. Bryce Love, RB, Stanford

125. Evan Worthington, S, Colorado

126. DaMarkus Lodge, WR, Ole Miss

127. Trevon Wesco, TE, West Virginia

128. Dennis Daley, OT, South Carolina

129. Armon Watts, DT, Arkansas

130. Justice Hill, RB, Oklahoma State

131. Michael Jordan, G, Ohio State

132. Gary Jennings Jr., WR, West Virginia

133. Lamont Gaillard, C, Georgia

134. Charles Omenihu, DE, Texas

135. David Long Jr., LB, West Virginia

136. Keelan Doss, WR, Cal-Davis

137. Cody Barton, LB, Utah

138. Dontavius Russell, DT, Auburn

139. Lil’Jordan Humphrey, WR, Texas

140. Dexter Williams, RB, Notre Dame

141. Penny Hart, WR, Georgia State

142. Mike Weber, RB, Ohio State

143. Mike Bell, S, Fresno State

144. Bobby Okereke, LB, Stanford

145. Foster Moreau, TE, LSU

146. Isaac Nauta, TE, Georgia

147. Chuma Edoga, OT, Southern California

148. Austin Bryant, DE, Clemson

149. Ben Burr-Kirven, LB, Washington

150. Jaquan Johnson, S, Miami

151. Johnnie Dixon, WR, Ohio State

152. Byron Cowart, DL, Maryland

153. Devine Ozigbo, RB, Nebraska

154. Sione Takitaki, LB, BYU

155. Mike Edwards, S, Kentucky

156. Albert Huggins, DT, Clemson

157. David Edwards, OT, Wisconsin

158. Hjalte Forholdt, G, Arkansas

159. Joe Jackson, DE, Miami

160. Kahale Warring, TE, San Diego State

161. Stanley Morgan Jr., WR, Nebraska

162. John Cominsky, DE, Charleston

163. Isaiah Prince, OT, Ohio State

164. Ben Powers, G, Oklahoma

165. Marquise Blair, S, Utah

166. Karan Higdon, RB, Michigan

167. Terry Beckner Jr., DT, Missouri

168. Ben Banogu, DE, TCU

169. Nate Davis, G, Charlotte

170. Will Harris, S, Boston College

171. Tre Pipkins, OT, Sioux Falls

172. Michael Jackson, CB, Miami

173. Nate Herbig, G, Stanford

174. Jalen Jelks, Edge, Oregon

175. T.J. Edwards, LB, Wisconsin

176. Kendall Sheffield, CB, Ohio State

177. Ross Pierschbacher, C, Alabama

178. Tyler Jones, G, North Carolina State

179. Marvell Tell III, CB, Southern California

180. Kris Boyd, CB, Texas

181. Carl Granderson, DE, Wyoming

182. Porter Gustin, Edge, Southern California

183. Tyree Jackson, QB, Kentucky

184. Drew Sample, TE, Washington

185. Wyatt Ray, DE, Boston College

186. Ed Alexander, DT, LSU

187. Clayton Thorson, QB, Northwestern

188. Sutton Smith, LB, Northern Illinois

189. Jalen Dalton, DT, North Carolina

190. Tony Pollard, RB, Memphis

191. Joe Giles-Harris, LB, Duke

192. Donald Parham, TE, Stetson

193. Tyler Roemer, OT, San Diego State

194. Drue Tranquill, LB, Notre Dame

195. Beau Benzschawel, G, Wisconsin

196. Khari Willis, S, Michigan State

197. Ka’dar Hollman, CB, Toledo

198. Ulysses Gilbert, LB, Akron

199. Corey Ballentine, CB, Washburn

200. Phil Haynes, G, Wake Forest

201. Trey Adams, OT, Washington

202. Anthony Johnson, WR,

205. Jimmy Moreland, CB, James Madison

206. Brett Rypien, QB, Boise State

207. Hamp Cheevers, CB, Boston College

208. Jakobi Meyers, WR, North Carolina State

209. Stephen Denmark, CB, Valdosta State

210. Oli Udoh, OT, Elon

211. Dax Raymond, TE, Utah State

212. Gardner Minshew, QB, Washington State

213. Mitch Hyatt, OT, Clemson

214. Iman Marshall, CB, Southern California

217. Alize Mack, TE, Notre Dame

218. Alexander Mattison, RB, Boise State

219. Cole Tracey, K, LSU

220. James Williams, RB, Washington State

222. Emanuel Hall, WR, Missouri

223. Ryquell Armstead, RB, Temple

224. Zach Gentry, TE, Michigan

225. Shareef Miller, DE, Penn State

226. Khalil Hodge, LB, Buffalo

227. Tre Lamar, LB, Clemson

228. Bruce Anderson, RB, North Dakota State

229. Justin Hollins, Edge, Oregon

230. Jordan Ta’amu, QB, Ole Miss

231. Martez Ivey, OT, Florida

232. Greg Gaines, DT, Washington

233. Derrick Baity Jr., CB, Kentucky

234. Alec Ingold, FB, Wisconsin

235. Andrew Wingard, S, Wyoming